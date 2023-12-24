Российская армия пользуется истощением украинской армии контрнаступлением и слабой поддержкой от Запада.

Издание The New York Times пишет, что российской армии удалось перехватить инициативу, добившись территориальных успехов на Авдеевском, Бахмутском, Марьинском и Купянском направлениях. Всё это связано с истощением украинской армии после контрнаступления и относительно слабой поддержки от Запада, связанной со сложностями согласования в Конгрессе американского финансирования для страны.

Украинский депутат, являющийся заместителем главы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, в интервью изданию сообщил, что из-за отсутствия поставок американских боеприпасов Вооружённые силы Украины теряют территории, с трудом отвоёванную летом.

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов не видит в такой ситуации альтернативы, кроме массовой мобилизации для возмещения потерь. В этом месяце украинский президент Владимир Зеленский уже говорил о предложении Генерального штаба по мобилизации ещё 400 - 500 тысяч украинцев. И хотя окончательное решение по этому вопросу пока не принято, мобилизационные категории расширяются, а мобилизационные меры усиливаются.