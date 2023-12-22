Это особенно актуально на фоне снижения финансовой поддержки Киева.

Издание The New York Times пишет, что в Соединённых Штатах Америки начали обсуждать с союзниками, как использовать замороженные российские активы, направив их на помощь Украине. В Белом доме активизировали переговоры на этот счёт на фоне снижения финансовой помощи стране.

Источники издания сообщают, что Администрация американского президента Джо Байдена тихо сигнализирует о поддержке использования российских активов, а в Конгрессе всё больше выступают за законодательное решение по передаче изъятых у России активов на помощь Украине.

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В частности Белый дом оказывает давление на Великобританию, Германию, Японию, Канаду, Францию и Италию, требуя от них представить соответствующую стратегию к 24 февраля следующего года.

При этом остаётся непонятным, сможет ли Киев получать средства из российских активов для прямого использования, будет ли возможность направить их на военные нужды или их применение ограничится только покрытием расходов на восстановление украинских городов и экономики.

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Допускается, что таким образом Запад сможет оказывать давление на Россию, чтобы та согласилась пойти на мирное решение конфликта с украинскими властями на их условиях.