Связано это с рисками вступления украинского государства в альянс.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что будет выступать против вступления Украины в НАТО и применит свои рычаги влияния на словацкую политическую сцену, чтобы воспрепятствовать этому. До этого он отказался оказывать военную помощь стране.

В интервью InfoVojna глава словацкого правительства отметил, что эта позиция является неудивительной, ведь вступление Украины в североатлантический альянс приведёт к Третьей мировой войне.

реклама

Фицо также подчеркнул, что он не категорически против вступления украинцев в военный блок, но это решение требует годы, в том числе для реформирования украинской армии под стандарты НАТО.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее украинский президент Владимир Зеленский уже говорил, что вступление Украины в североатлантический альянс «по частям» не рассматривается, так как такое попросту невозможно. Летом он уже признавал, что рассчитывать на вступление его страны в военный блок во время боевых действий не приходится, ведь такой исход приведёт к прямому вмешательству Западу в конфронтацию с Россией.