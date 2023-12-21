Он считает, что слишком много украинцев «слоняются» по стране.

Бывший Командующий войсками Соединённых Штатов Америки на европейском континенте генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Украине следовало бы улучшить систему призыва и довести численность армии до максимально возможного числа.

Для этого американский генерал предлагает мобилизовать мужчин и женщин призывного возраста, потому что много кто из них «слоняется» по стране. Проблему Ходжес видит в украинских переселенцах, осевших в Германии, Польше и Румынии.

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Бен Ходжес также привёл исторический пример времён Второй мировой войны, посоветовав Украине взять пример с Третьего рейха. Речь идёт о 1944 годе, когда Военно-воздушные силы немецкой армии (Luftwaffe) смогли максимально нарастить производство авиационной техники, хотя два года они регулярно подвергались бомбардировкам со стороны Великобритании и Соединённых Штатов Америки. Правда, экс-командующий забыл, что промышленная база немецкого государства была гораздо выше, чем сейчас у украинской державы.

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Стоит напомнить, что вскоре в Украине могут принять законопроект, понижающий планку мобилизационного возраста с 27 до 25 лет. При этом украинский президент Владимир Зеленский отверг идею по мобилизации женщин в ряды Вооружённых сил страны.