Он также отметил, что суммарная помощь украинцам от Европы больше, чем от США.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что европейские страны оказали Украине в суммарном больше военной помощи, чем это сделали Соединённые Штаты Америки. Так только через двусторонние договорённости и Европейский фонд мира (EPF) украинцам было передано оружия на практически 30 миллиардов евро.

Однако роль Соединённых Штатов Америки в поддержке Украины тоже не малозначимая и от решения о её дальнейшем продолжении зависит, продлится ли единство Европейской союза касаемо помощи украинцам при новом президенте, или даже при текущем лидере Джо Байдене.

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Боррель считает, что Европа должна стоять на стороне Украины и делать это активнее, потому что Россия представляет стратегическую угрозу для Европейского союза. Но существенное значение имеет окончательное решение американцев по поводу дальнейшей поддержки страны.

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Европейский чиновник мог иметь в виду, что без Соединённых Штатов Америки темпы европейской поддержки могут значительно снизиться, поэтому политика американских властей играет в этом вопросе первоочерёдную роль.