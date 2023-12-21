Российский телеканал «Точка ТВ» уже оштрафован на ₽1 млн. за его демонстрацию.

Таганский районный суд Москвы вынес обвинительное решение по отношению к российскому телеканалу «Точка ТВ», обязав его выплатить штрафную санкцию на сумму в один миллион рублей за пропаганду запрещённого в России движения ЛГБТ. Информация об этом появилась на официальном портале судов общей юрисдикции российской столицы.

Связано это с тем, что телеканал показал клип российского исполнителя Николая Баскова «Странник», выпущенный ещё в 2012 году. Суд считает, что в клипе рассказывается об отношениях героя картины с другим мужчиной, имеющие романтический характер. При этом взаимодействия одного из героев с женщиной носят преимущественно «отстранённо созерцательный характер», то есть по большей степени главный герой обеспокоен тем, что мужчина изменил ему с женщиной.

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Более того, судья также сочёл, что атмосфера в клипе отображает гедонизм и разврат. На это указывает несколько сцен с «невербальным чувственным взаимодействием двух женщин», а клип вышел в дневной эфир с пометкой 16+, хотя должна быть установлена 18+ вместе с маркировкой «Запрещено для детей»

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Стоит напомнить, что 30 ноября 2023 года Верховный суд России признал экстремистским международное движение ЛГБТ, запретив его.