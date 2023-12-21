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Nacvark
Пивоваренная компания Carlsberg передала Украине 24 тыс. банок б/а пива в качестве помощи
Для каких целей предназначено пиво - не уточняется.

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Пока ряд стран отправляют Украине трансформаторы, кабеля и другие элементы для ремонта энергетической инфраструктуры на случай атак со стороны России этой зимой, датская пивоваренная корпорация Carlsberg решила порадовать украинцев безалкогольным пивом, направив соответствующий груз в страну.

Волонтёры получили порядка 24 тысяч банок (0,5л.) безалкогольного пива, которые оценили в 49 тысяч гривен (1204 евро или ~118 тысяч рублей). Для каких конкретно целей предназначена подобная гуманитарная помощь и получат ли её украинцы - не уточняется. Украинские пользователи предполагают, что перед тем, как продукция поступит на прилавки магазинов, следует проверить сроки годности.

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Carlsberg A/S является одним из крупнейших производителей пива в мире по объёму производства, уступая лишь Anheuser-Busch InBev (бренды Budweiser, Stella Artois, Corona, Castle, Beck’s, Leffe, Hoegaarden) и Heineken. В марте 2022 года датская компания покинула российский рынок, а в июне 2023 год сообщила о продаже своего бизнеса в России. На текущий момент корпорация испытывает проблемы с передачей своих активов, так как они фактически находятся в замороженном состоянии по распоряжению российских властей. Руководство Carlsberg A/S обвиняет Россию в краже их бизнеса, однако официальные российские лица это отрицают, объясняя, что на Западе точно также поступают с российскими зарубежными активами.

#украина #carlsberg
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