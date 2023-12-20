Украинский президент также опроверг, что Украина может вступить в альянс по частям

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил, что его страну никто не приглашает в НАТО, а все поступающие «сигналы» - бред и что-то неконкретное. Стоит напомнить, что ещё на июльском саммите североатлантического альянса страны НАТО отказались давать Украине гарантию вступления в блок даже после окончания боевых действий.

Украинский президент также опроверг, что Украина может вступить в НАТО по частям, как предлагал покойный Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки (1973 - 1977 годы) Генри Киссинджер. Он считает невозможным обстоятельства, при которых часть украинских территорий будет в альянсе, а другая, подконтрольная России, останется без защиты блока.

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Зеленский подчеркнул, что на данный момент проведение переговоров с Россией не планируется. По его мнению, слова российского президента Владимира Путина про неизменность планов по Украине, подтверждают нежелание Путина идти на мир с украинцами. Стоит напомнить, что по словам российских официальных лиц, Россия готова к переговорам, но идти на условия украинских властей не собирается.