Украинские нардепы подвёли итоги, сколько иностранные компании перевели в государственный бюджет.

Украинские народные депутаты Ярослав Железняк и Даниил Гетманцев подвели итоги, сколько иностранные компании перевели денег в государственный бюджет Украины. Всего декларации подали 96 компаний, задекларировавших доход на сумму в 26,6 миллионов евро и 29,9 миллионов долларов. Крупнейшие взносы с налогов поступили от таких технологических гигантов, как Google, Apple, Sony, Amazon, eBay, Meta (запрещена на территории России) и Netflix.

Примечательным является то, что всеми известный OnlyFans заплатил со своих доходов в украинский бюджет 944 тысяч долларов налога. В то же время не менее известный сайт PornHub налоги в бюджет страны не платит, за что был оштрафован на сумму в 5,543 долларов.

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Депутат Железняк также напомнил, что он выступал инициатором законопроекта по декриминализации порнографических материалов, чтобы привлечь сайты данной тематики к государственной регистрации и обязать выплачивать налоги. При этом он не доволен, что украинцы, выступающие против его законодательной инициативы, получают зарплаты, состоящие в том числе из налоговых денег с того же OnlyFans.