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Nacvark
Спикер ВВС ВСУ признал бесполезность F-16 в борьбе с баллистическими ракетами
Он также добавил, что никакой информации о передаче истребителей пока нет.

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Спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада» заявил, что американские истребители F-16 бесполезны в борьбе с баллистическими ракетами. Он добавил, что баллистика - это наземные остановки, размещённые в определённой точке и против них американский истребитель не сможет работать.

Украинский офицер также отметил, что никакой информации о передаче западной авиации украинским военным не поступало. При этом обучение украинских лётчиков и персонала по обслуживанию авиационной техники продолжается на разных площадках.

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Ранее российское издание «РИА Новости», ссылаясь на свой источник, писало, что дальнобойные ракеты 40Н6 (зенитная управляемая ракета сверхбольшой дальности), предназначенные для зенитно-ракетного комплекса С-400, имеют возможность противостоять американским истребителям F-16, если они появятся на вооружении украинской армии. Юрий Игнат в ноябре уже признавал, что устаревшие варианты американских истребителей F-16 (IV поколение) не смогут противостоять российским самолётам Су-35С (IV++ поколение)

#украина #всу #f-16
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