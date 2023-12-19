Он также добавил, что никакой информации о передаче истребителей пока нет.

Спикер Военно-воздушных сил Вооружённых сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада» заявил, что американские истребители F-16 бесполезны в борьбе с баллистическими ракетами. Он добавил, что баллистика - это наземные остановки, размещённые в определённой точке и против них американский истребитель не сможет работать.

Украинский офицер также отметил, что никакой информации о передаче западной авиации украинским военным не поступало. При этом обучение украинских лётчиков и персонала по обслуживанию авиационной техники продолжается на разных площадках.

реклама

Ранее российское издание «РИА Новости», ссылаясь на свой источник, писало, что дальнобойные ракеты 40Н6 (зенитная управляемая ракета сверхбольшой дальности), предназначенные для зенитно-ракетного комплекса С-400, имеют возможность противостоять американским истребителям F-16, если они появятся на вооружении украинской армии. Юрий Игнат в ноябре уже признавал, что устаревшие варианты американских истребителей F-16 (IV поколение) не смогут противостоять российским самолётам Су-35С (IV++ поколение)