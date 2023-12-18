По этой причине необходима господдержка отечественного автопрома.

Генеральный директор Волжского объединения по производству легковых автомобилей «АвтоВАЗ» Максим Соколов на пресс-конференции на заводе «Лада Ижевск» признал невозможность конкурирования с китайский автопромом. Он подчеркнул, что конкурировать с китайским рынком невозможно из-за объёмов, несопоставимых с российским.

По мнению российского предпринимателя, сценарий развития отечественного автопрома будет зависеть напрямую от мер государственного регулирования, в частности государственной поддержки российского производителя автомобилей. Если же акцент будет браться на китайский рынок, то продать отечественных высоколокализованных автомобилей выйдет мало.

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Соколов также упомянул, что на 2023 год АвтоВАЗом запланированы инвестиции в размере 45 миллиардов рублей на разработку новых машин. Это должно позволить составить продуктовую линейку из 12 моделей автомобилей уже к 2030 году. Однако есть ситуация, когда условный Lada e-Largus никак не обойдётся без государственной поддержки.

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В то же время Максим Соколов надеется сохранить за заводом доминирующее положение к началу следующего десятилетия и для этого надо, чтобы на автомобильную марку Lada приходилось 30 - 35% российского рынка.