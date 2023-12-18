Всего погибло три мирных граждан Израиля.

Израильское командование неоднократно отмечало, что при проведении военных операций в секторе Газа учитывается местонахождение пленных израильтян в регионе, чтобы не допустить их гибели во время обстрелов или зачисток. Однако недавно появилась информация, что израильские военные ошибочно ликвидировали трёх пленных израильского происхождения.

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви подтвердил эту информацию и взял на себя личную ответственность за сложившийся инцидент, о чём пишет израильская газета Yedioth Ahronoth.

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Израильский военный чиновник добавил, что Израиль сделает всё необходимое, чтобы в будущем не повторить подобные случаи. Он также выразил соболезнование семьям погибших израильтян. На текущий момент тела уже вывезены из сектора Газа и опознаны. В израильской армии приступили к расследованию ситуации.

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Предполагается, что в секторе Газа ХАМАС удерживает ещё около 135 пленников, 14 из которых - женщины, 2 - дети. Палестинское движение держит в плену и иностранных граждан. Допускается, что часть из пленённых уже погибла.