Это невозможно в рамках принятой программы борьбы с вредными выбросами.

Британская газета The Daily Telegraph сообщает, что недавно переизбранный мэр Лондона Садик Хан отказал киевскому голове Виталию Кличко в передаче автомобилей, подлежащих утилизации в рамках утверждённой программы ULEZ (Зона сверхнизких выбросов)

Кличко просил местные власти Лондона передать подлежащие утилизации автомобили Украине, чтобы те могли быть использованы для спасательных и транспортный целей. Однако, как объяснил Хан, такое предложение не соответствует правовому порогу, требующему, чтобы программа борьбе с вредными выбросами принесла пользу жителям Лондона.

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Своё решение мэр Лондона обосновал законом об администрации Большого Лондона, где объясняется, что изменить условия программы для передачи украинским властям автомобилей попросту невозможно.

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Программа ULEZ утверждена 2015 году тогдашним мэром Лондона Борисом Джонсоном. Садик Хан решил масштабировать идею, расширив зону сверхнизких выбросов с центральных районов столицы на внешние, чем вызвал недовольство британцев. Связано это с тем, что закон требует от располагающихся в обозначенной зоне автомобилей либо соответствовать требованиям стандартов выбросов, либо платить дополнительную плату в городской бюджет.