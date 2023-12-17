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Nacvark
Илон Маск: В нашей части Млечного пути нет инопланетян и мы, скорее всего, единственный вид жизни
Он подчеркнул, что не видел доказательств существования инопланетных форм жизни.

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Основатель SpaceX, Tesla и владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск на проходящем в Италии фестивале ответил на вопрос итальянского физика Эринко Ферми, существуют ли инопланетяне и где же всё же они находятся.

Таймкод: 1:13:20 (фрагмент на английском языке)

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Бизнесмен предположил, что человек, скорее всего, является единственной формой жизни, наделённой сознанием, в нашей части Млечного пути. Он добавил, что нет ни одного доказательства существования инопланетян, а сознание встречается крайне редко.

Маск уточнил, что под сознанием стоит понимать маленькую свечу в бескрайней тьме, которую человечеству необходимо сохранить.

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) уже проводил опрос среди россиян на данную тему в 2018 году. Тогда было выяснено, что 45% российских граждан верит в существование инопланетян, а 18% из них считают их присутствие скрытым властями. Более того, 3% россиян уверены, что Земля на самом деле плоская. Подобные опросы проводились в 2020, 2023 году, однако их результаты оставались приблизительно одинаковыми и колебания можно объяснить простой неточностью публичных социологических опросов.

#илон маск #маск
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