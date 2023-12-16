Незаконная конфискация могла иметь за собой нежелательные последствия, но похоже американцы ищут другой выход.

После 24 февраля 2022 года российские активы за рубежом стали замораживать, в связи с чем появился вопрос, как их перенаправить на украинские нужды. Проблема заключилась в том, что незаконная передача активов может привести к нежелательным репутационным рискам, когда другие страны поймут ненадёжность хранения резервов на Западе из-за возможных сложностей в будущем. Проще говоря, такой прецедент создаст опасения, что любая страна, находясь под западными санкциями, может оказаться на месте России.

Издание Financial Times пишет, что страны «Большой семёрки» (G7) приблизились к возможному решению по передаче конфискованных российских активов Украине в соответствии с международным правом. Не уточняется, каким образом на Западе планируют это сделать.

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон ранее уже говорил, что Лондон готов работать в этом направлении с Вашингтоном, если другие западные страны откажутся. В G7 министры финансов также сообщали, что замороженные российские активы на 280 миллиардов долларов не будут переданы в руки России, пока та не отплатит весь ущерб перед Украиной.