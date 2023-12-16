Это первый вклад аргентинских властей в военную помощь украинцам.

В Аргентине приняли решение по передаче Украине двух российских транспортных вертолётов Ми-171Е (модификация Ми-8АМТ) на бесплатной основе. Примечательно, что авиационная техника была закуплена у России в 2011 году для поисково-спасательных миссий и арктических операций и оборудована соответствующим образом. Очевидно, что после этого они будут исполнять в украинской армии немного другую функцию.

Вертолёты принадлежат третьей эскадрилье 7-й вертолётной группы 7 авиационной бригады Военно-воздушных сил страны, дислоцирующейся в Морено (Буэнос-Айрес)

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Аргентинские военные не используют данные вертолёты, так как они выведены из эксплуатации. Несмотря на это, до этого момента аргентинские власти отказывались идти на такой шаг даже вопреки призывам Соединённых Штатов Америки. После прихода в страну новых властей, в частности президента Хавьера Милея, отказавшегося от вступления Аргентины в BRICS, позиция страны немного поменялось.





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Вклад аргентинцев в Вооружённые силы Украины имеет символический характер, ведь таким образом Аргентина отказывается от своей нейтральной позиции, которой придерживалась после событий 24 февраля 2022 года до сего момента.