Венесуэльские власти формально аннексировали регион.

Венесуэла уже давно претендует на регион Гайано-Эссекибо, который был признан международным сообществом за Гайаной. После того, как в регионе нашли месторождения нефти, венесуэльские власти ещё больше заявили о своих территориальных претензий, что переросло в пограничной конфликт. Как итог, президент Венесуэлы Николас Мадуро провёл референдум по присоединению гайанской территории в состав своей страны и юридически аннексировал регион при поддержке 95% венесуэльцев.

Сейчас же появилась информация, что обе страны подписали соглашение, по которому отказались от угроз, применения силы или других форм эскалации конфликта для решения территориального спора. В течение следующих трёх месяцев вопрос будет решаться в соответствии с международным правом при посредничестве Организации объединённых наций, Карибского сообщества, Организации американских государств, Бразилии и Колумбии.

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При этом гайанские власти настаивают на том, что Эссекибо, площадь которого составляет 70% гайанских территорий, принадлежит Гайане. В этом вопросе страна напоминает о решении Международного суда Организации объединённых наций, признавшего регион как часть гайанского государства.

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Президент Гайаны Гайаны Ирфана отметил, что его страна не стремится к войне, но оставляет за собой право работать с партнёрами для обеспечения собственной безопасности. Он также добавил, что обе стороны стремятся сохранить мир в регионе.