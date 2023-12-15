Он пошёл на сделку с судом, признав вину.

Издание Reuters сообщает, что в Соединённых Штатов Америки суд принял решение по делу бывшего агента Федерального бюро расследований (ФБР) Чарльза Макгонигала, занимавшего должность главы отдела контрразведки полевого (регионального) офиса службы в Нью-Йорке.

Экс-сотрудник американской спец. службы обвиняется в оказании услуг российскому олигарху Олегу Дерипаске за счёт своего служебного положения. С весны по осень 2021 года он помогал бизнесмену найти негативную информацию на президента «Норникеля» Владимира Потанина. Как выяснилось позже, американец помимо этого искал основания для отмены санкций против Дерипаски, введённые в 2018 году.

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В августе этого года Макгонигал решил признать вину одному из предъявленных обвинений, связанных как раз таки с сотрудничеством с российским олигархом вне интересов государства. За это его приговорили к тюремному заключению на срок 50 месяцев (4 года и 2 месяца), сняв обвинения по другим пунктам.

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Адвокаты экс-агента ФБР считают, что суд должен был освободить от отбывания заключения Чарльза Макгонигала, так как он признал свою вину. Более того, сам Макгонигал считал свою работу на Олега Дерипаску согласуемой с внешней политикой Соединённых Штатов Америки, ведь он пытался раздобыть информацию для введения санкций против другого российского олигарха - Владимира Потанина.