В этот раз обломки российского беспилотника обнаружены в Румынии.

Министерство обороны Румынии, являющейся членом НАТО, в очередной раз сообщило об обнаружении на своей территории обломков беспилотных летательных аппаратов, похожих на используемые Россией для атак на украинские территории. Кратер от падения беспилотника был обнаружен в уезде Тулча в восьми километрах от границы с Украиной.

Однако в НАТО посчитали, что это не является прямой угрозой безопасности стран-участников североатлантического альянса, так как падение было непреднамеренное.

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По словам главы пресс-службы НАТО Дилана Уайта, у североатлантического альянса нет никакой информации, указывающей на какие-либо намеренные атаки Россией на страны-участники военного блока. Он добавил, что в альянсе продолжат следить за ситуацией и поддерживать тесный контакт с румынскими властями.

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Это не первый случай, когда обломки российских беспилотников или ракет были найдены на территории украинских соседей - Румынии и Польши. Во всех ситуациях НАТО отказывается признавать вину России, так как при таком случае будет вынуждено ответить российской армии в соответствии со статьёй о коллективной безопасности, прописанной Вашингтонским договором.