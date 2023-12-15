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Российский президент Владимир Путин во время прямой линии рассказал, как оборвались отношения России с Францией. Причём, как отмечает российский президент, произошло это по инициативе французского президента Эмманюэля Макрона.
Путин вспомнил, что раньше Россия с Францией вела насыщенную повестку, касающуюся как двусторонних отношений, так и международных вопросов. Былые отношения между президентам он охарактеризовал как хорошие, добрые и рабочие. Однако, по словам российского президента, Макрон прекратил разговаривать с ним.
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В то же время Владимир Путин заверил, что если от Франции поступит инициатива возобновить диалог с Россией, то он не будет против такого исхода.
Этим летом французский президент Эмманюэль Макрон в эфире Franceinfo объяснил, что перестал звонить Путину, так как не имеет никаких причин для этого. В свою очередь он заверил, что если российский президент позвонит ему, то он обязательно возьмёт трубку, так как «Франция всегда была державой-посредником» и от посредничества в переговорах между Украиной и Россией, если таковые будут, он также не отказывается.