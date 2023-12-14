Они были захвачены в период с 2020 по 2023 год.

Пресс-служба Государственной комиссии Азербайджана по делам пленных, заложников и без вести пропавших сообщила о проведённом обмене военнопленными между Ереваном и Баку. Всего было обменено 34 военных, задержанных в периоды боевых действий с 2020 по 2023 год.

Достигнутые договорённости предполагали проведение обмена на участке армяно-азербайджанской границы в Газахском районе, где Армения вернула 32 военнопленных, а Азербайджан получил всего 2 азербайджанских граждан. Перед отправкой к родственникам освобождённые пленные пройдут медицинское обследование.

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Спикер Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Мэттью Миллер отреагировал на ситуацию, выразив надежду, что мир между Армений и Азербайджаном будет установлен, особенно после прошедшего обмена военнопленными.

«Мы по-прежнему верим, что мир возможен, если обе стороны готовы его добиваться», - подчеркнул он.

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Американский чиновник добавил, что Соединённые Штаты Америки продолжат вести работу с армянскими и азербайджанскими властями по укреплению доверия между сторонами с целью установления мира в регионе.