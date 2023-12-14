Крупнейшей из таких террористических групп руководит гражданин Белоруссии.

Председатель Комитета государственной Безопасности Республики Беларусь (КГБ РБ) генерал-лейтенант Иван Тертель заявил, что в Польше подготавливают семь террористических групп, готовящихся к захвату объектов и проведению террористических актов на территории Белоруссии.

Руслан Асадулаев в здании своего белорусского проекта «Бизнес-инкубатор»По словам белорусского генерала, из семи действующих так называемых «хоругвей» самой агрессивной руководит гражданин Белоруссии Руслан Асадулаев по прозвищу «Шляхтич», обучавшийся в Военной академии страны. Его организация дислоцируется в Белостоке по адресу кардинала Вышинского, 6а.

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В этом месте помимо секс-шопа, паба и магазинов действительно находится белорусский хаб «Новая зямля», который презентует себя как пространство свободных белорусов. Организация предлагает помощь в организации идей, проектов для сохранения белорусской идентичности и культуры.

Открытие белорусского хаба «Новая зямля» в начале декабря 2022 годаОднако Иван Тертель утверждает, что сотрудники польских спец. служб курируют деятельность хоругвей, направленных именно на осуществление террористических целей в Белоруссии. Он призвал украинских, польских и прибалтийских коллег обратить внимание на ситуацию, чтобы это не обернулось против них. Он добавил, что публика из этой хоругви хотела совершить провокации с применением методов 1939 года:

«Мы помним, с чего начиналась Вторая мировая война - с провокации немцев с использованием польской формы одежды», - напомнил он.

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Сейчас же, по мнению белорусского государственного служащего, это оружие не поддаётся контролю и может обернуться против так называемых кураторов.