Уровень дотаций упал с 64% до 40% за последние 10 лет

Председатель правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев в рамках выставки-ярмарки «Россия» в Москве заявил, что в бюджете его региона наблюдается дефицит. Он объяснил это тем, что экономическая база региона была уничтожена в результате боевых действий.

Несмотря на то, что Чечня всегда считалась одним из самых дотируемых регионов России, Хучиев сообщает о падении дотаций из федерального бюджета за последние 10 лет. Он предложил сравнить текущий год с 2014, когда уровень дотации снизился с 64% до 40%.

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Чеченские власти продолжают налаживать инвестиционные проекты в регионе, чтобы за счёт этого вводить новые объекты в рамках национальных проектов. Глава чеченского правительства утверждает, что фиксируется рост инвестиций в основной капитал: в 2022 году речь была о 120 миллиардах рублей, а в 2023 ожидается цифра в 135 миллиардов рублей. Проводится работа и над повышением налогового потенциала.

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Муслим Хучиев отметил влияние дефицитности бюджета на демографический рост, по которому Чечня является одним из лидеров среди российских регионов.