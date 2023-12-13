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Нетаньяху: В Газе не будет править ни ХАМАС, ни ФАТХ и тому подобные
Израиль не повторит ошибок соглашения в Осло - добавил чиновник

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские власти добились от Соединённых Штатов Америки и партнёров полной поддержки наземной операции в секторе Газа и снижения международного давления на еврейское государство в данном вопросе.

Как итог, американский президент Джо Байден выразил полную поддержку израильских действий, в частности по поводу дальнейшей судьбы Газы после завершения наземной операции. Однако он отметил, что между израильскими и американскими властями пока ещё есть разногласия по поводу «дня после ХАМАС»

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Глава израильского правительства заверил, что Израиль не допустит ошибок вроде соглашения в Осло, когда правление над Газой отдали «Движению за национальное освобождение Палестины» (ФАТХ). Сохранение палестинского движения ХАМАС в регионе израильский премьер также исключает.

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Нетаньяху отмечает недопустимость установления режима палестинских радикальных организаций после завершения наземной операции в секторе Газа и повторение ошибок вышеуказанного документа. Скорее всего, израильские власти будут настаивать на собственном варианте по судьбе Газы после войны.

#израиль #палестина #хамас #сектор газа #нетаньяху
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