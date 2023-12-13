реклама
Издание The New York Times пишет, что Соединённые Штаты Америки рекомендуют Украине временно остановить наступательные операции, закрепиться на текущих позициях и наращивать производство собственного оружия, не полагаясь на иностранную помощь.
Американские чиновники в беседе с журналистами издания утверждают, что украинское военно-политическое руководство не осознаёт нестабильность помощи от американских властей и просит вооружение, которого попросту не существует. В штатах неоднократно говорили, что нет «супероружия», способного переломить ход боевых действий.
реклама
Для новой стратегии в Украину будет отправлен «трёхзвёздочный генерал» (предположительно - генерал-лейтенант Антонио Агуто), который проведёт значительное время в зоне боевых действий. Вместе с ним будут отправлены на украинские территории 300 офицеров.
The New York Times также упоминают желание украинцев продолжить наступательные операции, от которых американские власти их предостерегают, рекомендуя заняться удержанием занятых территорий. Отсутствие иностранного финансирования и новой стратегии вовсе ставит украинскую победу под сомнение.