Текущая помощь от американцев нестабильна для каких-либо наступлений.

Издание The New York Times пишет, что Соединённые Штаты Америки рекомендуют Украине временно остановить наступательные операции, закрепиться на текущих позициях и наращивать производство собственного оружия, не полагаясь на иностранную помощь.

Американские чиновники в беседе с журналистами издания утверждают, что украинское военно-политическое руководство не осознаёт нестабильность помощи от американских властей и просит вооружение, которого попросту не существует. В штатах неоднократно говорили, что нет «супероружия», способного переломить ход боевых действий.

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Для новой стратегии в Украину будет отправлен «трёхзвёздочный генерал» (предположительно - генерал-лейтенант Антонио Агуто), который проведёт значительное время в зоне боевых действий. Вместе с ним будут отправлены на украинские территории 300 офицеров.

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The New York Times также упоминают желание украинцев продолжить наступательные операции, от которых американские власти их предостерегают, рекомендуя заняться удержанием занятых территорий. Отсутствие иностранного финансирования и новой стратегии вовсе ставит украинскую победу под сомнение.