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Nacvark
Пентагон: Украина имеет огромное значение для безопасности США и траектории глобальной безопасности
Украинский президент же стал живым доказательством роли одного человека, сплотившего демократию.

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Пресс-служба Пентагона опубликовала заявление Министра обороны Соединённых Штатов Америки, рассказавшего о планах американского правительства создать в Украине вооружённые силы, способные сдерживать Россию в будущем.

Американский министр отметил, что обязательства Соединённых Штатов Америки должны быть выполнены:

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«Америку необходимо защищать, и слово Америки должно быть сдержано», - подчеркнул Остин.

По словам главы Пентагона, Украина имеет огромное значение для безопасности Америки и траектории глобальной безопасности в XXI веке, а сам украинский президент Владимир Зеленский стал живым доказательством, когда один человек оказал роль, которая смогла сплотить сражающуюся демократию и вдохновить мир изменить ход истории.

Именно так он объяснил оказанную помощь Украине на более чем 44 миллиарда долларов, а также сформированную коалицию по поддержке страны из 50 государств.

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Издание Politico уже публиковало статью, в которой рассказывало о планах Соединённых Штатов Америки перевести украинскую армию на стандарты НАТО. По информации из секретного документа «Комплексная стратегия по стране», составленного в Государственном департаменте, американские власти оказывали помощь в реформировании элементов аппарата национальной безопасности Украины для децентрализации подхода к выполнению задач, уменьшения коррупционных возможностей. В документе была речь и о практических задачах, таких, как создание эффективного военно-промышленного комплекса.

#украина #сша #пентагон
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