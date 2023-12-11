Помимо этого нужно нарастить гуманитарную помощь палестинцам, оставшимся в секторе Газа

После завершения перемирия между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС, израильские военные продолжили наземную операцию уже по всей территории секторе Газа. Известно, что израильские власти не прекратят свою военную операцию, пока всё палестинское движение не будет ликвидировано. Интерактивная карта боевых действий в секторе Газа (выделенное - под контролем ЦАХАЛ)

LiveuaMap 11/12/2023

Издание The Economist, ссылаясь на свои источники, пишет, что Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен во время недавнего визита в Тель-Авив обозначил израильским властям «дедлайн» по завершению боевых действий в анклаве.

Источники издания утверждают, что Израиль должен завершить наземную операцию к Новому году. Американские власти также потребовали увеличить гуманитарную помощь двум миллионам палестинцам, которые переехали на юг сектора Газа.

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Ранее портал Axios, ссылаясь на свои источники, писал, что американские власти не обозначили конкретные сроки по завершению наземной операции, однако они хотят как можно быстрее закончить боевые действия в Газе и с меньшими потерями среди мирных жителей.