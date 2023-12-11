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Nacvark
Новая угроза для Украины: БПЛА «Герань» оснастили реактивными двигателями
Теперь беспилотники смогут развивать скорость в 500 - 600 километров в час.

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Отставной генерал-майор и заслуженный лётчик России Владимир Попов в эфире российского телевиденья заявил, что иранские дроны Shahed, ещё известные как «Герань», получили новую модификацию - реактивный двигатель, позволяющий им разгоняться до скорости 450 - 600 километров в час. До этого дроны-камикадзе летали со скоростью до 180 - 200 километров в час.

Российский генерал также предположил, что «шахеды» смогут набирать скорость и до 800 километров в час, а на пикировании ещё больше, поэтому противодействия им будет усложнено. Изменена была и навигационная система, сейчас дроны перешли на систему российскую спутниковую систему навигации ГЛОНАСС, которая может сделать их точнее. Несущий боеприпас в виде 7 - 8 килограммов взрывчатки позволит гарантированно уничтожить танк, боевую машину пехоты или артиллерийское орудие.

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Военно-политический обозреватель из Украины Александр Коваленко объяснил, чем это может грозить для украинской армии. По его словам, верить на слово генералу не стоит, так как реальных фактов применения дронов с такой скоростью ещё не было. Однако если «Герань» действительно будет так быстро летать, определённые сложности возникнут.

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Украинский эксперт утверждает, что наземные мобильные группы на пикапах не смогут как раньше перехватывать дроны, летящие со скоростью 500 - 600 километров в час, а зенитно-ракетные комплексы наоборот - более эффективно будут обнаруживать угрозу и их скорость полёта на этом пагубно не скажется.

#россия #украина #герань #шахед
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