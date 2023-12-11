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Отставной генерал-майор и заслуженный лётчик России Владимир Попов в эфире российского телевиденья заявил, что иранские дроны Shahed, ещё известные как «Герань», получили новую модификацию - реактивный двигатель, позволяющий им разгоняться до скорости 450 - 600 километров в час. До этого дроны-камикадзе летали со скоростью до 180 - 200 километров в час.
Российский генерал также предположил, что «шахеды» смогут набирать скорость и до 800 километров в час, а на пикировании ещё больше, поэтому противодействия им будет усложнено. Изменена была и навигационная система, сейчас дроны перешли на систему российскую спутниковую систему навигации ГЛОНАСС, которая может сделать их точнее. Несущий боеприпас в виде 7 - 8 килограммов взрывчатки позволит гарантированно уничтожить танк, боевую машину пехоты или артиллерийское орудие.
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Военно-политический обозреватель из Украины Александр Коваленко объяснил, чем это может грозить для украинской армии. По его словам, верить на слово генералу не стоит, так как реальных фактов применения дронов с такой скоростью ещё не было. Однако если «Герань» действительно будет так быстро летать, определённые сложности возникнут.
Украинский эксперт утверждает, что наземные мобильные группы на пикапах не смогут как раньше перехватывать дроны, летящие со скоростью 500 - 600 километров в час, а зенитно-ракетные комплексы наоборот - более эффективно будут обнаруживать угрозу и их скорость полёта на этом пагубно не скажется.