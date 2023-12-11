Они не устанавливают мины, а лишь ищут их.

В Министерстве обороны Великобритании объявили о планах поставить Украине два минных тральщика типа «Сэндаун» (Sandown), которые должны повысить безопасность украинских судов в Чёрном море. Стоимость кораблей остаётся неизвестной.

По данным британского оборонного ведомства, корабли закуплены Украиной с помощью экспортно-кредитного агентства Великобритании. Британские власти также планируют совместно с Норвегией сформировать морскую коалицию, которая будет оказывать военно-морскую помощь украинской армии. Помимо этого коалиция будет осуществлять подготовку быстрого развёртывания и повышения боеготовности украинской морской пехоты в целях защиты прибрежных районов. Британские военные уже подготовили сотни морских пехотинцев из Вооружённых сил Украины.

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Известно, что вышеназванные минные тральщики не имеют приспособлений для траления мин. Их основной задачей является лишь поиск и обезвреживания мин.

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В британском правительстве предполагают, что благодаря данной поставке украинцы смогут нарастить экспорт своей продукции по акватории Чёрного моря, обеспечив безопасный проход суднам из и в украинские порты.