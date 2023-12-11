Помимо боевых действий в Украине и Газе есть ещё 181 мировой конфликт.

Издание Bloomberg пишет, что на прошедшей неделе Международный институт стратегических исследований в Лондоне опубликовал ежегодный обзор вооружённых конфликтов в мире, где оптимистичный прогноз по их завершению к Рождеству не рассматривается. Зато есть речь о 183 конфликтах, действующих во всём мире, и это является рекордной цифрой за последние 30 лет.

Отмечается, что помимо тех региональных конфликтов, в которых участвуют вооружённые организации, например ХАМАС, есть и другие случаи, где замешаны Россия и Иран. Остаётся лишь открытым вопрос, пойдёт ли китайский лидер Си Цзиньпин на решения, способствующие появлению новых конфликтов в регионе Южно-Китайского моря.

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Наводятся случаи пограничных столкновений по всему миру. Боевые действия на украинских территориях, признанные самым разрушительным конфликтом за последние десятилетия, уже ни для кого не удивление, а недавно Азербайджан вторгся в Нагорный Карабах, проведя аннексию территории, что повлекло миграцию более ста тысяч армян. В Пакистане по-прежнему растёт внутренний терроризм, в Индии возникает напряжённость в отношениях с антимусульманским правительством. Климатический кризис продолжает действовать как мультипликатор причин конфликтов - подчёркивают в исследовании

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Интенсивность конфликтов также увеличилась. По последним данным количество погибших в конфликтах увеличилось на 14%, а случаев насилия стало больше на 28%.