Причина напрямую лежит в Республиканской партии, где три идеологических течения.

Конгрессмен-демократ из Пенсильвании Брендан Бойл в интервью «Голос Америки» рассказал по поводу того, что именно тормозит согласование дальнейшей поддержки Украины. И связано это отнюдь не с проваленным контрнаступление, а вопросом «совсем другой природы»

По словам конгрессмена, те, кто абсолютно предан помощи Украине, будет оставаться преданным вне зависимости от того, что происходит на полях сражения и независимо от результатов контрнаступление. Другое дело - Республиканская партия, где происходит раскол внутри партии на три течения.

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Брендан Бойл рассказывает о трёх направлениях среди республиканцев:

первое - их большинство, это пример традиционной Республиканской внешней политики от Эйзенхауэра до Рейгана и обоих Бушей, в интересах которой национальная оборона, которая гордится быть в НАТО, противостояла советской, а теперь и российской угрозе. Отличный пример им - лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

другое - изоляционисты, например ультраправый политик Марджори Тейлор Грин, которые выступают против поддержки украинцев. Их меньшинство, но влияние продолжат расти.

третье - разделяющие те же принципы, что и первая категория, но опасающиеся, что поддержка украинцев принесёт им поражение на следующих внутрипартийных выборах. Спикер Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Майк Джонсон чётко отражает их позицию.

Есть и другая ситуация, о которой демократу рассказал республиканец из нижней палаты. Он встретился с избирателями в очень республиканском округе, где его критиковали за поддержку Украины и по этой причине у него гораздо меньше шансов быть избранным.

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Существенное влияние на антиукраинские настроения среди избирателей оказывает возможный кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп, а также телеканал Fox News с его ведущим Такером Карлсоном.