Связано это со сложной политической ситуацией в Соединённых Штатах Америки.

Канцлер Германии Олаф Шольц на конференции Социал-демократической партии заявил, что его страна должна быть готова увеличить военную помощь Украине на фоне ослабления поддержки другими. Важность заключается именно в долгосрочности поддержки.

Немецкий канцлер акцентировал внимание именно на продолжении поддержки Украины в её оборонительном противостоянии с Россией. Он также признаёт, что немецкое правительство должны быть готово взять на себя большие обязательства, когда другие ослабнут, намекая на сложную политическую ситуацию в Соединённых Штатах Америки.

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Шольц категорично высказался по поводу российских действий на украинских территориях и признал угрозу безопасности в Европе. Он желает дать понять, что в будущем границы европейских стран не будут передвигаться силой, а российский президент Владимир Путин не должен ожидать отступления Запада.

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Стоит отметить, что именно Германия является сейчас целевым помощником Украины, а её суммарное количество помощи не сильно и уступает Соединённым Штатам Америки. В то же время немецкие пакеты военной помощи менее известны общественности, нежели американские. Скорее всего, связано это с тем, что немцы помогают украинской армии зачастую системами противовоздушной обороны с дорогостоящими боеприпасами.