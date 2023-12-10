Экс-президент США неоднократно предупреждал европейцев, если они не будут вкладывать в альянс столько, сколько это делают штаты, то помощи от американцев ждать им не стоит.

Издание The New York Times взяло интервью у ряда европейских дипломатов и должностных лиц, которые опасаются, что претендующий на пост американского президента Дональд Трамп в случае победы может развалить НАТО.

Отмечается, что хоть и республиканские, и демократические силы всегда видели в североатлантическом альянсе инструмент приумножения силы и влияния Соединённых Штатов Америки, Трамп имеет немного другую позицию в этом вопросе. Во время своего президентского срока он неоднократно предупреждал лидеров европейских держав, что если они не будут вкладываться в альянс так, как это делают штаты, то рассчитывать на поддержку и помощь американцев в случае чего им не стоит.

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При этом во время своей предвыборной кампании американский политик мало говорит про НАТО. Однако в его избирательной программе пишется следующее: «Мы должны завершить процесс, который мы начали при моей администрации, фундаментально переоценив цель и миссию НАТО»

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Источники The New York Times утверждают, что сам Дональд Трамп и его соратники не раскрывают значения этой фразы. Европейские послы уже пытались обсуждать этот вопрос с кандидатом в американские президенты. Так, например, посол Финляндии в Соединённые Штаты Америки Микко Хаутала контактировал напрямую с Трампом, затронув тему североатлантического альянса.