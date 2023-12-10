Недавно израильские власти назвали его поимку лишь вопросом времени.

В ноябре Министр обороны Израиля Йоав Галант рассказал, что лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар скрывается в Газе в одном из бункеров, позволяя другим командирам умирать за его безопасность. В то же время он указал на то, как израильские командиры руководят своими войсками, стоя на передовой.

Израильское издание The Times of Israel сообщает, что Синвар покинул Газу на одном гуманитарных грузовиков, въехавших в анклав для доставки помощи мирному населению. Теперь он может скрываться в Хан-Юрисе или в одном из тоннелей под ним.

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После истечения перемирия с ХАМАС для обмена пленными Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) расширила свою наземную операцию, начав наступление по всей территории сектора. Уже имеются определённые успехи с входом израильских войск в крупные города.

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Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ занят поиском Яхьи Синвара. Израильские военные окружили дом лидера ХАМАС, и, как добавил глава израильского правительства, даже бегство ему не поможет: «Так что его дом - это не его крепость, и он может сбежать, но его поимка является лишь вопросом времени»