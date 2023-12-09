Артёма Жогу назвала "инициатором" выдвижения российского президента на третий срок.

Недавно командир 80-й отдельного гвардейского разведывательного батальона «Спарта» Артём Жога сообщил, что лично обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой выдвинуться на следующий президентский срок. Он утверждает, что Путин ответил ему положительно, подтвердив намерения баллотироваться на третий срок подряд.

По мнению российского офицера, военные доверяют действующему президенту и готовы выполнять все боевые задачи, поставленные им. Он также уверен, что решение Путина баллотироваться на новый срок поднимет боевой дух армии на 1000%. Сам Жога не отказался бы стать доверенным лицом главы государства.

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Артём Жога занял пост командира донецкого батальона «Спарта» после смерти сына Владимира, командующего подразделением вплоть до 5 марта 2022 года. В свою очередь сын Артёма Жоги - Владимир Жога занял эту должность после смерти Арсена Павлова, известного по позывному «Моторола»

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