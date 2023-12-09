Есть опасения, что российские спец. службы могли получить доступ к аппаратуре для наблюдения.

Украинское издание «Схемы» провело собственное расследование, в котором рассказало о том, как китайские камеры видеонаблюдения TRASSIR, работающие на российском программном обеспечении, по сей день действуют в десятках украинских городов и передают информацию на российские сервера.

Известно, что камеры установлены на ряде крупных промышленных, логистических объектах, особо важных предприятиях, в том числе на Чернобыльской атомной электростанции, администрациях морских портов, морской поисково-спасательной службы Одессы и зданиях органов местного самоуправления. Более того, ещё в 2017 году городской совет Полтавы закупил ещё 300 камер. Ориентировочно с 2016 года было ввезено более десяти тысяч камер, а их закупка продолжается уже много лет.

реклама

Журналисты провели эксперимент, по результатам которого специалисты кибербезопасности рассказали, как камеры TRASSIR передают информацию на московские сервера, откуда уже транслируется изображение. Обнаруженные сервера принадлежат холдингу «VKонтакте» и компании «Диджитал Нетворк», оказывающей услуги российским органам безопасности. Если по российской социальной сети итак всё понятно, вторая компания работала с телеканалом Министерства обороны России «Звезда» и предоставляла услуги подключения интернета войсковой части № 43753 (Центр защиты информации и спецсвязи Федеральной службы безопасности)

рекомендации MSI 4060 Ti всего на 1000р дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Украинские власти отрицают, что камеры ещё могут передавать информацию россиянам, так как все выходы были окончательно заблокированы 27 февраля 2022 года, но «Схемы» этому не верят. Связано это с тем, что блокировка российских IP-адресов может обходится с помощью VPN. Порой украинцы могут сами не знать, как нечаянно оказывают сотрудничество российским спец. службам: украинский житель или компания имеют камеру видеонаблюдения TRASSIR с видом на городскую дорогу, где проезжает военная техника, и при включении ими анонимайзера, они снимают блокировку с IP адреса российского сервера, куда вновь будут передаваться все данные.