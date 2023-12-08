Болгарское правительство неоднократно поставляло украинцам нерабочую технику или дефектное оружие, чтобы решить вопрос с его утилизацией.

Комитет обороны Народного собрания Болгарии рассматривает возможность передачи неисправных и вышедших из строя зенитно-ракетных комплексов и бронетранспортёров Вооружённым силам Украины. В таком случае стране не придётся тратить свои деньги на утилизацию оружия.

В законопроекте говорится, что болгарское правительство должно проверить имеющиеся излишки вооружения, подготовив предложение по передаче ненужного украинской армии. При этом ремонтировать военную технику никто не собирается.

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«Эта военная бронетехника уже не нужна нашим структурам», - говорит главный комиссар Николай Николов, объясняя передачу устаревших бронетранспортёров украинцам.

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Ранее заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов, комментируя передачу зенитных ракет украинцам, заявил, что ему совсем не стыдно принимать такое решение. Чиновник отметил, что всё предоставляемое Украине болгарским правительством - дефектное, и если это не передать, то придётся уничтожать, тратя деньги на утилизацию. Он также добавил, что на него никто не оказывал давление в этом вопросе и это лишь способ разобраться с проблемными неисправными ракетами.