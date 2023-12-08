Об этом сообщил министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин.

Недавно Соединённые Штаты Америки пообещали Украине помочь с организацией совместного производства артиллерийских снарядов калибра 155-мм на украинских территориях. На Западе заинтересованы в том, чтобы необходимое украинцам вооружение производилось в том регионе, где оно действительно нужно.

Нюанс в том, что на реализацию этого проекта, как оказалось, необходимо целых два года в самом оптимистичном варианте. Такую оценку дал министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин.

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По словам украинского министра, украинские власти договорились о совместном производстве боеприпасов с двумя ведущими американскими компаниями, но запустить его в следующем году не получится. Камышин также подчеркнул, что сотрудничество с Украиной в вопросе оборонно-промышленного комплекса воспринято американскими компаниями как рискованное.

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Предполагается, что если иностранные оборонные компании зайдут на украинский рынок при примеру немецкого концерна Rheinmetall, то Украина сможет производить оружие на своих территориях, закупая его без каких-либо ожиданий доставки.