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Недавно Соединённые Штаты Америки пообещали Украине помочь с организацией совместного производства артиллерийских снарядов калибра 155-мм на украинских территориях. На Западе заинтересованы в том, чтобы необходимое украинцам вооружение производилось в том регионе, где оно действительно нужно.
Нюанс в том, что на реализацию этого проекта, как оказалось, необходимо целых два года в самом оптимистичном варианте. Такую оценку дал министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин.
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По словам украинского министра, украинские власти договорились о совместном производстве боеприпасов с двумя ведущими американскими компаниями, но запустить его в следующем году не получится. Камышин также подчеркнул, что сотрудничество с Украиной в вопросе оборонно-промышленного комплекса воспринято американскими компаниями как рискованное.
Предполагается, что если иностранные оборонные компании зайдут на украинский рынок при примеру немецкого концерна Rheinmetall, то Украина сможет производить оружие на своих территориях, закупая его без каких-либо ожиданий доставки.