Правительство Бориса Джонсона потерпело поражение из-за неэффективной борьбы с COVID-19.

Известно, что одной из причин отставки бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вместе с его правительством стал провал в борьбе с COVID-19. Сам чиновник недавно это признал, выступая перед официальным расследованием действий по борьбе с пандемией, и извинившись перед британцами, чьи родственник погибли из-за осложнений болезни.

Издание The Guardian пишет, что экс-премьер страны в марте 2021 года обратился к британским спец. службам с просьбой разработать военный вариант изъятия закупленных Лондоном вакцин AstraZeneca, находящихся в Нидерландах. Стоит напомнить, что экспорт лекарств на заводе в Лейдене был заблокирован Европейским союзом.

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Джонсон был в ярости от того, что Европейский союз, где состояла Великобритания ранее, позволил себе изъять пять миллионов доз вакцин, предназначенных для британцев. Политик рассматривал все варианты ответных действий, в том числе с силовым захватом лекарств.

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Однако, по словам одного из источников издания, экс-премьера удалось отговорить от идеи военного вторжения в Нидерланды для того, чтобы забрать конфискованные вакцины. Тогда ему объясняли, что подобный шаг подвергнет под угрозу доставку ещё более крупной партии вакцин Pfizer.