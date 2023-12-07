Немецкий министр напомнил, что никаких прямых обязательств немцы перед украинцами не несут.

Министр обороны Германии Борис Писториус, комментируя вопрос оказания военной помощи Украине, напомнил, что его страна не является союзником для украинцев и не обязана вмешиваться в конфликт напрямую. При этом он подчеркнул, что немецкое правительство занимает второе место по согласованной украинцам помощи, намного опережая другие страны.

По словам немецкого министра, Германия делает всё возможное для поддержки Украины, как и другие союзники. При этом Запад не имеет обязательств перед Украиной и не обязан вмешиваться в ситуацию в рамках альянса.

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Писториус также отметил, что на текущий момент оборонно-промышленный комплекс страны не может полностью удовлетворить украинские потребности по определённым направления в необходимых объёмах. Однако бесконечно влиять на темп нельзя и стоит делать ставку на устойчивость поставок, несмотря на любые возможные проблемы, ведь ход конфликта трудно предсказать.

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На текущий момент Германия помогает Украине преимущественно отправкой систем противовоздушной обороны. Если раньше украинские власти хотели больше наступательного вооружения, то сейчас им вполне подходит техника для обеспечения безопасности в небе, чтобы пережить зимний период.