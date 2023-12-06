Выступать в Палате представителей украинский лидер также отказался.

Вчера утром стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский должен выступить на секретном брифинге палаты Сената Конгресса Соединённых Штатов Америки посредством защищённой видеосвязи. На заседании должен был появиться глава Пентагона Ллойд Остин, Государственный секретарь Энтони Блинкен и директор национальной разведки Аврил Хейнс.

Предполагалось, что Зеленский расскажет сенаторам о ситуации в зоне боевых действий на украинских территориях и необходимости очередного финансирования, которое должны вскоре рассмотреть. Стоит вопрос в том, согласятся ли конгрессмены одобрить выделение украинцам 61 миллиардов долларов помощи. Лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер просил всех сенаторов присутствовать на брифинге потому что это очень важно и от этого зависит национальная безопасности Соединённых Штатов Америки на разных континентах.

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Однако, как стало известно CNN, Чак Шумер объявил, что украинский президент больше не собирается присутствовать на брифинге из-за вопроса, возникшего в последнюю минуту. Своё выступление в Палате представителей Владимир Зеленский также отменил.

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Издание Bloomberg предположило, что это связано с тупиком в обсуждении вопроса военной помощи Украине.