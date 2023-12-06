Об этом стало известно случайно, когда украинский военкор опубликовал видео с завода.

На текущий момент проблема недостатка артиллерийских снарядов является одной из ключевых для Украины, ведь Соединённые Штаты Америки значительно исчерпали свои собственные запасы, а Европейский союз и вовсе отдаёт последнее. Оборонно-промышленный комплекс НАТО конечно же пытается нарастить производство, но в разы приумножить производство за несколько лет не получится.

Известно, что для Украины уже производят боеприпасы за рубежом, так как собственное производство в стране организовать невозможно. Украинский военный корреспондент во время визита в одну из «стран-партнёров» нечаянно раскрыл одного из поставщиков снарядов для украинской армии. Им оказался Азербайджан.

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На опубликованном украинским военным корреспондентом Романом Бочкалой видео и фото можно заметить символику азербайджанской компании Palladium, которая помогает украинцам в производстве снарядов калибра 122-мм для советских гаубиц Д-30.

Зайдя на сайт Palladium Group of Companies в раздел партнёров, можно заметить, как среди американских, европейских и российских концернов размещено объединение оборонно-промышленного комплекса Украины «Укроборонпром»

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При этом в самой компании отказываются признавать, что когда-либо помогали украинцам с боеприпасами. Более того, они отметили партнёрские связи с Россией и указали на свой нейтралитет в этом конфликте.