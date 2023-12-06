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Nacvark
Politico: Введённый год назад «потолок цен» на российскую нефть провлился
Ущерб от санкций оказался меньше, чем рассчитывали на Западе.

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По данным издания Politico, усилия Запада по ограничению доходов России от продажи нефти не принесли желаемых результатов. В 2022 году «Большая семёрка» (G7) и Европейский союз (Евросоюз) установили максимальную цену на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Тем не менее Россия все еще получает значительные доходы от экспорта нефтепродуктов, несмотря на усилия Запада по этому поводу.

Хотя ограничение цен не оказало существенного влияния, по оценкам, в последний год Кремль потерял около 34 миллиардов евро экспортных доходов из-за установленного потолка цен. При этом это значительно меньше, чем ожидали страны Запада. Согласно статье Politico, сейчас цены на российскую нефть стабильно превышают отметку в 60 долларов за баррель, так как Россия может пользоваться лазейкой в этом вопросе.

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Почти половина нефтяных грузов России перевозится на танкерах, принадлежащих или застрахованных в странах G7 и Евросоюза. Однако, как отмечает издание, третьи страны могут приобретать российскую нефть по более низким ценам, перерабатывать ее и свободно сбывать на западный рынок. Этой лазейкой в санкциях пользуются нефтепереработчики из Китая, Турции и Индии.

#россия #потолок цен на нефть #потолок цен
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