Для этого используют систему из больших насосов.

Одним из немногих преимуществ ХАМАС перед Израилем является то, что палестинские силы развили крупную систему туннелей, позволяющей хранить палестинцам под землёй боеприпасы, осуществлять запуски кустарных ракет и быстро перемещать личный состав. В интернете есть видео, где неожиданно вылезший палестинец атакует израильских военных или технику, а после скрывается в туннеле.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, пишет, что в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) задумали разрушить систему туннелей ХАМАС в секторе Газа путём её затопления. Для этого планируют задействовать систему из больших насосов.

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В середине ноябре израильские военные завершили сборку насосов для забора воды в полутора километрах к северу от лагеря беженцев Аль-Шати. Система задействует не менее пяти насосов, каждый из которых может перекачивать тысячи кубометров воды в час из прилегающей акватории Средиземного моря прямиком в туннели палестинце.

В статье отмечается, что израильские власти осведомили Соединённые Штаты Америки о своём плане в начале прошлого месяца. Были споры по поводу того, осуществим ли план и какие последствия он может вызвать для окружающей среды. На текущий момент в Израиле не приняли окончательного решения по тактике затоплению сети туннелей ХАМАС.

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Также читайте статью, в которой рассказывается, как искусственный интеллект «Евангелие» помогает ЦАХАЛ наводиться на цели в секторе Газа и как из-за этого жертвами становится мирное население.