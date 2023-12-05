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Одним из немногих преимуществ ХАМАС перед Израилем является то, что палестинские силы развили крупную систему туннелей, позволяющей хранить палестинцам под землёй боеприпасы, осуществлять запуски кустарных ракет и быстро перемещать личный состав. В интернете есть видео, где неожиданно вылезший палестинец атакует израильских военных или технику, а после скрывается в туннеле.
Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, пишет, что в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) задумали разрушить систему туннелей ХАМАС в секторе Газа путём её затопления. Для этого планируют задействовать систему из больших насосов.
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В середине ноябре израильские военные завершили сборку насосов для забора воды в полутора километрах к северу от лагеря беженцев Аль-Шати. Система задействует не менее пяти насосов, каждый из которых может перекачивать тысячи кубометров воды в час из прилегающей акватории Средиземного моря прямиком в туннели палестинце.
В статье отмечается, что израильские власти осведомили Соединённые Штаты Америки о своём плане в начале прошлого месяца. Были споры по поводу того, осуществим ли план и какие последствия он может вызвать для окружающей среды. На текущий момент в Израиле не приняли окончательного решения по тактике затоплению сети туннелей ХАМАС.
Также читайте статью, в которой рассказывается, как искусственный интеллект «Евангелие» помогает ЦАХАЛ наводиться на цели в секторе Газа и как из-за этого жертвами становится мирное население.