Немецкий концерн получил оборонный заказ.

На официальном сайте немецкого концерна Rheinmetall объявлено, что их компания поставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов по государственному заказу на суму примерно в 142 миллионов евро. Заказчиком является одна из стран-участников НАТО, в намерениях которой входит оказание поддержки украинской армии посредством эффективной долгосрочной военной помощи.

Исполнять заказ будет дочерняя компания Rheinmetall Expal Munitions, которая планирует доставить все боеприпасы к 2025 году. При этом производство и предварительные поставки должны состояться уже в 2024 году.

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Украинское издание Defense Express предполагает, что если боеприпасы будут закупаться по привычной цене в 3,3 тысячи евро за единицу, то украинские военные получат 43 тысячи снарядов для артиллерии.

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Ранее Германия поручила Rheinmetall выполнение заказа на производство 100 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм, которые должны будут отправиться в Украину. В заказ входит поставка модификация боеприпаса - осколочно-фугасный снаряд DM 121 (калибр 155-мм)