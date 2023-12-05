Установка не пошла в серийное производство даже спустя 4 года после завершения её разработки.

В 2009 году был представлен опытный образец самоходной артиллерийской установки (САУ) «Богдана», базирующейся на шасси автомобиля Краз-6322 с установленной 155-мм гаубицей. Разработка установки шла с 2015 по 2018 год, но даже после её окончания испытания затянулись на несколько лет, а украинский оборонно-промышленный комплекс произвёл всего лишь одну единицу техники.

Президент Украины Владимир Зеленский по результатам ежедневного селекторного совещания сообщил, что сейчас украинский производитель впервые вышел на показатель в создании шести САУ «Богдана» в месяц. Украинский президент добавил, что уже есть идеи, как нарастить производство установки.

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Можно отметить, что от идеи отечественной моторизованной артиллерии до первых попыток наладить производство ушло целых 14 лет.

После начала боевых действий украинская армия вывезла единственный опытный образец САУ «Богдана» в тыл, через некоторое время установку всё же вернули военным. Уже 25 февраля скандально известный бывший украинский чиновник Сергей Пашинский, развивший коррупцию внутри Министерства обороны Украины (закупал у европейских компаний старую советскую технику по сверхценам), объявил, что разработчики артиллерии получили распоряжение уничтожить технику, чтобы Россия не захватила её. Однако всё же уберечь от этой судьбы «Богдану» удалось.

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Также есть информация, что именно с помощью САУ «Богдана» украинские военные обстреливали остров Змеиный. Тактико-технические характеристики техники предусматривают минимальную дальность огня в 780 метров и максимальную в 40 - 42 километра (осколочно-фугасный снаряд), 50 километров (активно-реактивный снаряд), поэтому такой исход действительно мог быть.