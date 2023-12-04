Крысы портят провизию, экипировку и нарушают сон солдат.

Ещё месяц назад в сети начали появляться видео, где украинские и российские военные просыпаются с крысами или отгоняют грызунов от экипировки, провизии, где те поселились. В этом году «мышиный сезон» отличился необычным и количеством грызунов на поле боя, в частности в окопах. Все они пытаются найти тёплые убежища, чтобы перезимовать, а растоптанные гусеницами танка пшеничные поля и разрушенные здания никак им в этом не помогают. Некоторые подразделения имеют животных, в том числе кошек, способных бороться с грызунами, хотя и те порой удивляются с количества условных противников возле холодильника. Издание Bild, ссылаясь на опрос среди украинских военных, пишет, что в Украине началась «массовая мобилизация» кошек и котов, которых берут, чтобы те отгоняли крыс.

По данным источников издания, крысы стали серьёзной проблемой, ведь мешают солдатам спать, кусают их в спальных мешках, едят всё попавшееся на глаза, разрушают каски и портят кабели связи, экипировку и изделия из кожи.

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Так, например, один из военных рассказывает, что его кот с позывным «Шайба (Шайбик)» получил боевую медаль за противостояние мышиному наступлению.