Израильская армия пока что продолжает сдерживать ливанскую группировку без полномасштабных бомбардировок страны.

После того, как Израиль начал ответные бомбардировки сектора Газа с целью ликвидации палестинского движения ХАМАС, ливанская группировка «Хезболла» заступилась за своего союзника, начав наносить удары по израильским территориям. Были случаи, когда вооружённые ливанцы пытались пересечь ливано-израильскую границу, но их успешно ликвидировали.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции предупредил «Хезболла», что если они решат вступить в широкомасштабную палестино-израильскую войну, то фактически уничтожат Ливан своими руками.

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Глава израильского правительства подчеркнул, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) постоянно действует на севере своих территорий, уничтожая «террористические отряды, оттесняя их дальше от границы, поражая склады с боеприпасами» и пообещал дальше сдерживать ливанскую военизированную группировку от попыток нанести удар по израильским военным.

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Известно, что с начала конфликта на Ближнем Востоке с ливанских территорий было выпущено более одной тысячи ракет, о чём говорил министр обороны Израиля Йоав Галант.