Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Нетаньяху предостерёг «Хезболлу» от вступления в войну с Израилем: приведёт к уничтожению Ливана
Израильская армия пока что продолжает сдерживать ливанскую группировку без полномасштабных бомбардировок страны.

реклама

После того, как Израиль начал ответные бомбардировки сектора Газа с целью ликвидации палестинского движения ХАМАС, ливанская группировка «Хезболла» заступилась за своего союзника, начав наносить удары по израильским территориям. Были случаи, когда вооружённые ливанцы пытались пересечь ливано-израильскую границу, но их успешно ликвидировали.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции предупредил «Хезболла», что если они решат вступить в широкомасштабную палестино-израильскую войну, то фактически уничтожат Ливан своими руками.

реклама

Глава израильского правительства подчеркнул, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) постоянно действует на севере своих территорий, уничтожая «террористические отряды, оттесняя их дальше от границы, поражая склады с боеприпасами» и пообещал дальше сдерживать ливанскую военизированную группировку от попыток нанести удар по израильским военным.

рекомендации
Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Известно, что с начала конфликта на Ближнем Востоке с ливанских территорий было выпущено более одной тысячи ракет, о чём говорил министр обороны Израиля Йоав Галант.

#израиль #хамас #сектор газа #хезболла #ливан
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Пентагон: Израиль ждёт стратегическое поражение, если он не будет защищать мирных палестинцев в Газе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай стал первой страной, применившей новую стелс-технологию на подводных лодках
4
Европа может вернутся к закупкам российского газа уже в 2024 году
9
Немецкий концерн Rheinmetall наладит первое производство бронетехники в Украине уже в 2024 году
17
Ночная охота Ланцета позволила выявить и уничтожить ничего не подозревающий украинский "Град"
+
В Германии введут ограничение на подачу электричества с Нового года
11
Моделирование показало, что пролетающая мимо звезда может выбросить Землю из Солнечной системы
6
Мир близок к тому, чтобы получить первый грузовой корабль почти без выброса CO2
7
В Сети появились достоверные фотографии эвакуации подбитого Bradley ODS-SA в российский тыл
3
Между галактиками обнаружена гигантская звездная река длиной 1,7 млн световых лет
3
Ryzen 7 5800X3D обходит Core i9-14900K, догоняя Ryzen 7 7800X3D — сокет AM4 не утратил актуальность
64
В России начались испытания белорусского 180-тонного большегруза БЕЛАЗ-75184
2
Rheinmetall планирует начать производство бронетехники на Украине уже в 2024 году
2
О проблемах с двигателем у «Абрамс» стало слишком много обсуждений в СМИ
2
Исследователи НАСА получили разрешение от НАСА подать заявку на получение лунного грунта из Китая
7
Китай развернул высокоорбитальный спутниковый интернет, накрыв при этом "солидную" часть России
3
Объединение технологий NVIDIA и AMD Frame Gen даёт большие результаты в игровых тестах
4
В Мадриде арестовали обвиняемого в создании "просеверокорейской" организации
+
Четыре криптотрейдера спрогнозировали движение BTC в ноябре
+
Члены AUKUS будут использовать искусственный интеллект для обнаружения китайских подводных лодок
+
Windows 11 скоро получит улучшенный и оптимизированный энергосберегатель
+

Популярные статьи

ВКС России начинают массовое обучение пилотов Су-34 НВО использованию авиабомб с УМПК
9
Как продлить жизненный цикл ПК – собираем систему за 150 тысяч для простого апгрейда на 8 лет
152
Оценка вооружения отечественных БМП: достоинства и недостатки модели БМП-2
6
"Создатель": очередной бестолковый фильм, пытающийся сработать на чувствах
10
Как правильно купить мышь Lamzu Atlantis или мой опыт покупки и возврата.
9
Озоновый слой: что это такое, почему он важен и как он восстанавливается после разрушения
2
Тестирование Ryzen 5 3600 +1660 DDR5 в 3dmark 14
14
Россия и Китай делают большие ставки на бесхвостые самолеты, США наоборот
2
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
9
The Game Awards 2023 — большие анонсы для фанатов Xbox
3

Сейчас обсуждают

Сергей Vorvort
09:19
Очень сомнительная цена, новая 4060 столько не стоит.
GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce RTX 3060 – разумные геймеры покупают видеокарты на вторичном рынке
Dani Stavin
09:19
Что толку что они увидят что и как, если сами чиновники признают что не можем сами делать даже гвозди .
В Сети появились достоверные фотографии эвакуации подбитого Bradley ODS-SA в российский тыл
Red Red
09:15
>>>>>> Кстати, в Ubuntu 22.04 у меня вообще терминал поломался, и больше не открывается никак, спасибо разработчикам дистрибутива за принудительные автоматические обновления, благодаря которым всё пол...
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
Red Red
09:09
Кстати коллеги, судя по описанию очередного перла, этот баян я где то уже видел, напомните пожалуйста есть ли уже публичные потуги дистрибутива, где создателей так же ломало и плющило, и они хотели чт...
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
Yurchik
09:09
Компьютерное моделирование тоже показывало дескать сверхпроводник есть при комнатной температуре, а при проверке фейком оказалось
Samsung Galaxy S24 Ultra обзаведется широкими, но гармонично симметричными рамками
Георгий Свиридов
09:06
Вопрос к автору и редактору, почему в Украине, амне на Украине? Не экстремисты ли вы занимающиеся мужеложеством? Что с Украиной будет в 25 году не знает никто. Или производство планируют на Украине в ...
Немецкий концерн Rheinmetall наладит первое производство бронетехники в Украине уже в 2024 году
Red Red
09:06
он дятел просто не понимает философию, линукс это 2 сущности как минимум, само ядро, и там никаких разговоров про вот всю эту хрень что он тут несет, а второй это отдельно взятое DE, которых кстати дл...
Выпущен скрипт terminalix, исправляющий характерную для Linux проблему отсутствия терминала
qwerry
09:04
Так возьмите не 800 сильный, а 600, или 400 с задним приводом раз не нужна вам такая Пиковая мощность, и не путайте ДВС и Электродвигатель, разница огромная по передаче момента в том числе. Тем кому н...
Почему Tesla Cybertruck это поделка безжалостного маркетинга - мое мнение
DIP48
09:04
На Украине грызуны явно покрупнее мышей и крыс всё сгрызли. Типа того же Сени Кролика Яйценюха, Зели и Ко.))) От таких грызунов никакая кошка не спасет.)))
Bild: В Украине начали «мобилизовать» кошек для борьбы с грызунами
Юрий Гелер
09:02
Чушь автор пишет. На High Sierra в 22 ом году прилетали обновы безопасности от эппл. А в этом обновления для FinalCut. Юзаю ее на рабочей станции из-за поддержки карт Nvidia, которые нужны для cuda. Н...
Steam прекращает поддержку старых версий macOS, а вместе с ними и 32-битных игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем