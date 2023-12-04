Однако инициативу уже подвергли критике.

В последнее время российские власти, в частности президент Владимир Путин, стали больше говорить о необходимости повышения рождаемости в стране. Российский президент считает, что необходимо возродить традицию, когда рождение 7 - 8 детей в семье было нормой.

Депутат Государственной думы из комитета по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил ввести налог на бездетность, как это было в Советском союзе. Он считает, что концепция неплохо себя зарекомендовала, когда холостяки отчисляли в бюджет государства деньги.

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По мнению российского депутата, стимулировать рождение детей необходимо как через материнский капитал, так и подобными способами. При этом введение такого налога нужно только в случае, если на осуществление проектов по повышению рождаемости не будет денег. Он отметил, что это никак не наказание, а лишь способ решения проблемы.

Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Остина отреагировала на инициативу своего коллеги, подчеркнув, что подобные законопроекты лишь преждевременно наносят ущерб репутации российского парламента. Она предложила Фёдорова обратить внимание на то, что Россия не способна раздавать своим гражданам квартиры, а ипотека доступна лишь для обеспеченных семей, поэтому перенимать такой советский опыт без изучения других принципов поддержки молодёжи тех времён неуместно

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«Им бы лишь кого-то обобрать и нажиться на этом», - заключила чиновница.