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Министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин предостерёг Израиль, что их методы ведения войны, связанные с жертвами среди мирного населения, хоть и приносят тактические успехи, но могут обернуться стратегическим поражением, если израильские власти продолжат в том же духе.
По словам американского министра, такие демократии, как американская, обычно становятся сильнее и безопаснее, если соблюдаются законы войны. По этой причине американские власти продолжат оказывать давление на Израиль, чтобы он предпринимал реальные меры по защите гражданского населения и обеспечения мощного потока гуманитарной помощи.
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«Прежде всего это правильно. Но это также хорошая стратегия», - утверждает Остин.
Чиновник рассказал о своём личном опыте, который он получил в боях в Ираке, когда возглавлял кампанию против террористов из Исламского государства (признана террористической организацией в России): необходимо защищать мирное население и только так можно одержать победу, ведь поддержка мирных граждан станет «центром тяжести»
В ситуации же, когда народ наоборот будет страдать от боевых действий больше, чем военные, тактическая победа обернётся стратегическим поражением.
Ллойд Остин подчеркнул, что он неоднократно давал понять израильскому военно-политическому руководству о необходимости защиты гражданского населения в секторе Газа: «это одновременно моральная ответственность и стратегический императив»